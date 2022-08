Stand: 15.08.2022 11:13 Uhr Schwimm-EM: Wellbrock erreicht Finale über 1.500 m Freistil

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock (Bremen) hat bei seinem verspäteten Start in die EM in Rom planmäßig das Finale über 1.500 m Freistil erreicht. Der Doppel-Weltmeister, der wegen Trainingsrückstands nach einer Corona-Infektion auf die 800 m verzichtet hatte, schlug nach 15:06,18 Minuten als Vorlauffünfter an und war "erstmal zufrieden". "Mir geht's im Großen und Ganzen gut. Das Rennen war so weit auch in Ordnung, so ungefähr das, was zu erwarten war", resümierte der 24-Jährige. | 15.08.2022 11:10