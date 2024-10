Stand: 08.10.2024 11:06 Uhr Schweriner Volleyballerinnen verpflichten Zuspielerin Antunovic

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin hat auf die Verletzung von Vedrana Jaksetic reagiert und eine neue Zuspielerin verpflichtet. Wie der Club mitteilte, stößt die 22 Jahre alte Kroatin Karla Antunovic zum Team von Trainer Felix Koslowski. Die kroatische Nationalspielerin soll Hannah Krohn im Training und in den Spielen entlasten. "Wir sind froh, dass wir so schnell Ersatz für Vedrana gefunden haben, und haben Glück, dass wir mit Karla eine sehr talentierte Spielerin verpflichten konnten", sagte Koslowski. Antunovic war zuletzt in Kroatien für HAOK Mladost Zagreb aktiv. | 08.10.2024 11:06