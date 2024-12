Stand: 07.12.2024 20:36 Uhr Schweriner Volleyballerinnen setzen sich knapp gegen Potsdam durch

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin haben in der Bundesliga-Hauptrunde auch das zweite Duell gegen den SC Potsdam für sich entschieden. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich in einem umkämpften Rückrundenspiel mit 3:2 (25:16, 21:25, 25:13, 18:25, 15:12) durch und feierte damit in der zehnten Partie den achten Erfolg. Wegen der zwei verlorenen Sätze büßte Schwerin aber einen Punkt ein. Ergebnisse und Tabelle | 07.12.2024 20:36