Schweriner Volleyballerinnen feiern Arbeitssieg gegen Erfurt

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin haben sich gegen Schwarz-Weiß Erfurt keine Blöße gegeben. Das klar favorisierte Team von Cheftrainer Felix Koslowski tat sich gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht trotz des 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)-Erfolges allerdings streckenweise schwer. Am Ende feierte das Team mit dem fünften Sieg in der siebten Partie dennoch eine gelungene Generalprobe für die Auftaktpartie in der Champions League kommenden Mittwoch bei Levallois Paris. | 02.11.2024 20:02