Stand: 25.07.2023 09:15 Uhr Schult zum WM-Start: "Charisma der Deutschen leuchten sehen"

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat der klare Auftaktsieg des deutschen Frauen-Teams bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland imponiert. "Immerhin lag nicht nur nach der EM im vergangenen Jahr, sondern auch nach den wenig überzeugenden letzten drei Testspielen viel Druck auf der Mannschaft", schrieb die ehemalige Keeperin des VfL Wolfsburg in einer Kolumne für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die DFB-Frauen hatten am Montag 6:0 gegen Marokko gewonnen. Sie habe "das vermisste Charisma der Deutschen leuchten sehen", erklärte Schult, die im August ein Kind erwartet und deshalb bei dieser WM fehlt. | 25.07.2023 09:10