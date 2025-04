Stand: 25.04.2025 08:30 Uhr Schröders Pistons in Rückstand - Hartensteins OKC kurz vor nächster Runde

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons in den NBA-Play-offs erneut ins Hintertreffen geraten. Das Team um den Braunschweiger unterlag in Spiel drei der Best-of-seven-Serie den New York Knicks zu Hause mit 116:118 und geriet dadurch mit 1:2 in Rückstand. Schröders starke 18 Punkte von der Bank reichten den Pistons nicht. Spiel vier findet am Sonntag (19 Uhr) wieder in Detroit statt. Isaiah Hartenstein, einst bei den Artland Dragons, steht mit Titelkandidat Oklahoma City Thunder nach einem 114:108 über die Memphis Grizzlies hingegen vor dem frühen Einzug in die nächste Runde. | 25.04.2025 08:30