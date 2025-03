Stand: 22.03.2025 10:12 Uhr Schröder und Pistons trotz Pleite kurz vor den Playoffs

Dennis Schröder und seine Detroit Pistons stehen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA trotz einer Niederlage kurz vor dem Einzug in die Playoffs. Das in der Eastern Conference sechstplatzierte Team des Braunschweigers verlor am Freitagabend (Ortszeit) zwar mit 117:123 bei den stark ersatzgeschwächten Dallas Mavericks, hat aber immer noch sechs Siege Vorsprung auf die Atlanta Hawks auf Rang sieben. Schröder kam auf elf Punkte, vier Vorlagen, drei Rebounds und einen Steal. | 22.03.2025 10:12