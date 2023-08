Stand: 13.08.2023 21:10 Uhr Schröder stark, aber Basketballer verlieren Supercup-Finale

Trotz eines starken Kapitäns Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihre erste Niederlage in der Vorbereitung für ihre Mission WM-Medaille kassiert. Am Sonntag verlor die Nationalmannschaft im Finale des Supercups in Hamburg den zweiten Härtetest gegen den WM-Mitfavoriten Kanada mit 112:113 (101:101, 49:45) nach Verlängerung. Nur vier Tage zuvor hatten die Deutschen die Nordamerikaner in Berlin noch 86:81 besiegt. Der gebürtige Braunschweiger Schröder war im letzten Test auf deutschem Boden mit 26 Punkten bester Werfer der Gastgeber. | 13.08.2023 21:10