Stand: 23.01.2025 08:17 Uhr Schröder nur von der Bank - Warriors-Pleite gegen Playoff-Konkurrenten

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen NBA ihr Spiel bei den Sacramento Kings, einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze, verloren. Nach dem 117:123 rangiert das Team weiter außerhalb der Playoff-Ränge (Rang elf). Schröder stand in seinem 18. Einsatz für die Warriors zum ersten Mal nicht in der Startformation. Der Braunschweiger kam von der Bank und stand 21 Minuten auf dem Parkett. Dabei erzielte er sieben Punkte sowie fünf Assists, verlor aber auch fünfmal den Ball. | 23.01.2025 08:17