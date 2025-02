Stand: 12.02.2025 08:31 Uhr Schröder demontiert mit Detroit Pistons die Chicago Bulls

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder aus Braunschweig hat mit den Detroit Pistons einen glasklaren Sieg gegen die Chicago Bulls eingefahren und auch das zweite Spiel mit seinem neuen Team in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen. In Chicago gewannen die Pistons 132:92 und stellten dabei mit 42 Punkten Vorsprung zur Pause einen Rekord in der Geschichte des Teams auf. Schröder kam in 15 Minuten auf vier Punkte, vier Vorlagen und zwei Rebounds. | 12.02.2025 08:30