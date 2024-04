Stand: 12.04.2024 12:13 Uhr Schröder, Sabally und Co. testen am 19. Juli in Berlin

Die Basketball-Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder (Braunschweig) und das Frauen-Team mit Starspielerin Satou Sabally testen am 19. Juli im Rahmen der Olympia-Vorbereitung in der Hauptstadt. Erst spielen Sabally und Co. gegen Nigeria (17.15 Uhr), dann bekommen es die Gold-Helden von Manila mit Japan (20 Uhr) zu tun, bei den Spielen der Auftaktgegner am 27. Juli. Die Männer treffen im Vorfeld der Sommerspiele bislang außerdem am 6. Juli in Köln und am 8. Juli in Montpellier auf den zweiten Olympia-Gruppengegner Frankreich. Außerdem ist bekannt, dass die Deutschen im Vorfeld des Großereignisses in Paris (26. Juli bis 11. August) am 22. Juli in London gegen Titelverteidiger USA testen, nur einen Tag danach spielen auch die Frauen an der Themse gegen die Amerikanerinnen. | 12.04.2024 12:14