Schreck vor Tischtennis-WM: Kaufmann im Training verletzt

Zehn Tage vor Beginn der Tischtennis-WM in Katar hat das deutsche Team einen Schreckmoment erlebt. Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann knickte im Training um und verletzte sich am Sprunggelenk. Nach der genauen Untersuchung durch den Teamarzt der Nationalmannschaft gab der Deutsche Tischtennis-Bund am Mittwochabend die Diagnose bekannt: Bänderdehnung im linken Knöchel. Die gebürtige Wolfsburgerin muss eine mehrtägige Trainingspause einlegen, glaubt aber nicht an ihr WM-Aus. "Ich bin optimistisch. Denn wir können schon ausschließen, dass etwas gerissen oder gebrochen ist", sagte die 18-Jährige. | 07.05.2025 18:12