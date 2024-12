Stand: 13.12.2024 12:00 Uhr Schach: Duell mit Gukesh? Carlsen will nicht zurück auf die WM-Bühne

Magnus Carlsen, der in dieser Saison für die Schach-Abteilung des FC St. Pauli antritt, peilt auch in den kommenden Jahren keine Rückkehr auf den Schach-Thron an. Nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels durch den erst 18 Jahre alten Inder Dommaraju Gukesh stellte der Weltranglistenerste aus Norwegen klar, Gukesh beim nächsten Mal nicht herausfordern zu wollen. "Ich werde nicht derjenige sein", sagte der langjährige Weltmeister auf dem Youtube-Kanal "Take Take Take". 2023 hatte der heute34-Jährige seinen Titel nach zehn Jahren freiwillig abgegeben, indem er auf eine Verteidigung verzichtete. | 13.12.2024 12:00