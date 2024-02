Stand: 16.02.2024 17:25 Uhr Schach: Carlsen gewinnt Freestyle Chess GOAT Challenge in Weißenhaus

Magnus Carlsen hat die Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge in Weißenhaus im Kreis Ostholstein gewonnen, nachdem er zu Beginn des Turniers noch große Probleme gehabt hatte. Der Weltranglistenerste besiegte am Freitag im zweiten Spiel des Finales des stark besetzten Schachturniers den Weltranglistenzweiten Fabiano Caruana mit den weißen Figuren. In der ersten Finalpartie hatte er am Donnerstag mit den schwarzen Figuren ein Unentschieden erspielt. Als Sieger erhält der 33-Jährige 60.000 US-Dollar. | 16.02.2024 17:25