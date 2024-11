Stand: 13.11.2024 22:01 Uhr SVG Lüneburg ringt Chaumont nieder, Grizzlys Giesen chancenlos

Die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg sind mit einem Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend in einer dramatischen Partie gegen den französischen Vertreter Chaumont VB 52 mit 3:2 (17:25, 23:25, 26:24, 25:19, 15:13) durch. Die Grizzlys Giesen, Lüneburgs Bundesliga-Rivale, waren in ihrem ersten Spiel hingegen chancenlos. Sie unterlagen Fenerbahce Istanbul 0:3 (23:25, 23:25, 22:25). | 13.11.2024 22:01

