Stand: 21.01.2023 20:20 Uhr SSC Schwerin weiterhin erfolgreich

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin eilen weiter von Erfolg zu Erfolg. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski im Bundesliga-Duell bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) überraschend klar durch und feierte damit den fünften Punktspiel-Sieg in Serie. In der Tabelle festigten die Mecklenburgerinnen damit auch ihren dritten Rang. | 21.01.2023 20:49