Stand: 19.09.2024 16:41 Uhr SSC Schwerin vor Saisonstart: "Wollen wieder in alle Finals"

Für die Volleyballerinnen des SSC Schwerin beginnt am Sonntag (17 Uhr) mit dem Supercup beim gastgebenden MTV Stuttgart die neue Saison. "Ich hoffe, dass sich die Tradition fortsetzt und der Veranstalter nicht gewinnt. Dann wird es eine lustige Rückfahrt für uns", sagte SSC-Sportdirektor Michael Evers. Meisterschaft und DVV-Pokal sind auch in der neuen Saison die altbekannten Schweriner Ziele. "Wir wollen wieder in alle Finals kommen", sagte Evers. | 19.09.2022 16:10