SSC Schwerin schlägt Wiesbaden und ist Tabellenführer

Im Kampf um die Top-Plätze in der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat sich der SSC Schwerin weitere drei Punkte gesichert. In einer über weite Strecken einseitigen Partie feierte das Team von Cheftrainer Felix Koslowski einen 3:0 (25:13, 25:15, 25:18)-Erfolg gegen den allerdings auch nur mit zehn Spielerinnen angereisten VC Wiesbaden. Da der MTV Stuttgart überraschend in Suhl verlor, ist der SSC nach dem 14. Sieg im 18. Spiel neuer Tabellenführer. | 25.01.2025 21:01