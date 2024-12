Stand: 21.12.2024 20:44 Uhr SSC Schwerin bezwingt Meister MTV Stuttgart

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das Verfolgerduell in der Frauen-Bundesliga gewonnen. Am Samstagabend setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski in einer packenden Partie mit 3:2 (20:25, 29:31, 25:21, 29:27, 16:14) gegen Meister MTV Stuttgart durch. Die Schwerinerinnen wehrten im vierten Satz insgesamt drei Matrchbälle ab. Trotz des neunten Saisonsieges bleibt der SSC aber - nun punktgleich mit den zweitplatzierten Schwaben - Tabellendritter.