SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Hansen

Die SG Flensburg-Handewitt muss den Saisonstart in der Handball-Bundesliga ohne Neuzugang Johan Hansen bestreiten. Der Rechtsaußen zog sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und verpasste deshalb bereits das Vorbereitungsturnier in Veszprem, bei dem die SG Rang drei hinter dem Gastgeber und dem THW Kiel belegte. Wie die Flensburger mitteilten, wird der dänische Nationalspieler, der von der TSV Hannover-Burgdorf an die Förde kam, voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. | 31.08.2022 13:12