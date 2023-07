Stand: 11.07.2023 14:39 Uhr SG Flensburg-Handewitt in der European League gesetzt

Die SG Flensburg-Handewitt ist neben Titelverteidiger Füchse Berlin für die Gruppenphase der Handball-European-League gesetzt. Das teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Dienstag mit. Die TSV Hannover-Burgdorf hingegen muss in die Qualifikation (26./27. August und 2./3. September). Neu ist der Modus der European League: Zunächst gibt es eine Vorrunde mit acht Vierer-Gruppen. Die jeweiligen zwei Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde mit vier Vierer-Gruppen ein. Die jeweiligen Gruppenersten sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die Zweiten und Dritten ermitteln in Play-offs die übrigen Teilnehmer der K.o.-Runde. | 11.07.2023 14:38