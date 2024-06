Stand: 09.06.2024 18:40 Uhr SC Weiche Flensburg 08 bleibt Regionalligist

Yusri El-Kandoussi hat den SC Weiche Flensburg 08 zum Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nord geschossen. Der 24-Jährige traf im Rückspiel des Relegationsduells mit dem TuS Bersenbrück in der 73. Minute zum siegbringenden 2:1 (1:1)-Erfolg der Schleswig-Holsteiner. Zuvor hatte Saikouba Manneh (24.) die erste Flensburger Führung durch Marten Schmidt (15.) ausgeglichen. Das Hinspiel in Niedersachsen war 2:2 ausgegangen. | 09.06.2024 18:39