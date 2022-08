Stand: 22.08.2022 21:37 Uhr Rudi Völler in Hamburg für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Rudi Völler, langjähriger Stürmer des SV Werder Bremen und Fußball-Weltmeister von 1990, ist am Montagabend in Hamburg für sein Lebenswerk mit dem "Sport-Bild-Award 2022" ausgezeichnet worden. Der 62-Jährige war bis zur vergangenen Saison Sport-Geschäftsführer bei Bayer Lerverkusen, zog sich dann aus dem operativen Geschäft zurück. Als Teamchef führte Völler die Nationalmannschaft 2002 ins WM-Finale. Bei der Preisverleihung in der Fischauktionshalle wurden herausragende Leistungen des Jahres gewürdigt. Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) wurde für das Comeback des Jahres geehrt. | 22.08.2022 21:36