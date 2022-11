Stand: 11.11.2022 12:57 Uhr Ruder-Olympiasieger Schröder verstorben

Der deutsche Rudersport trauert um einen Olympiasieger. Knapp vor seinem 90. Geburtstag ist Walter Schröder gestorben. Das sportliche Multitalent hatte bei den Sommerspielen 1960 in Rom mit seinem Teamkollegen die Serie der zuvor seit 1920 achtmal in Folge siegreichen US-Amerikaner beendet und als erster Achter Olympia-Gold für Deutschland gewonnen. Auch nach seiner sportlichen Karriere setzte Schröder noch Meilensteine. Als Sportprofessor lehrte er an der Uni Hamburg Trainings- und Bewegungslehre. | 11.11.2022 12:57