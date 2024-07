Stand: 11.07.2024 16:31 Uhr Rostock Seawolves verpflichten neuen Center und Manager

Basektball-Bundesligist Rostock Seawolves hat einen neuen Center und einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Der nigerianische Nationalspieler Godwin Omenaka soll auf dem Platz die Geschicke der Mecklenburger bestimmen. Der 2,06 Meter große 23-Jährige spielte zuletzt für SLUC Nancy in Frankreich. Er ersetzt Chevez Goodwin, der nicht zu den Seawolves zurückkehren wird. Manager Kevin Anstett war zuletzt in gleicher Position bei Limoges Cercle Saint-Pierre in der ersten französischen Liga aktiv: Omenaka sei "die perfekte Wahl". | 11.07.2024 16:26