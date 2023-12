Stand: 18.12.2023 20:57 Uhr Rostock Seawolves stellen Point Guard Mike Smith frei

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves und Point Guard Mike Smith gehen in Zukunft getrennte Wege. Der US-Amerikaner wurde freigestellt, wie die Mecklenburger am Montagabend bekannt gaben. Über die Gründe für diesen Schritt wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Mitteilung. Smith hatte sich früh in der Saison verletzt und lediglich zwei Bundesliga-Partien sowie drei Spiele im Fiba Europe Cup für die Seawolves bestritten. Der Kontrakt mit Yasin Kolo wurde von den Hanseaten dagegen bis Saisonende verlängert. Der Center sollte ursprünglich nur den verletzten Till Gloger für zwei Monate ersetzen. | 18.12.2023 20:56