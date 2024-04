Stand: 21.04.2024 06:42 Uhr Rostock Seawolves mit Überraschungs-Sieg in Würzburg

Den abstiegsbedrohten Rostock Seawolves ist im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesligaein überraschender Erfolg bei einem Playoff-Kandidaten geglückt. Am Sonnabend gewannen sie beim Tabellenvierten Würzburg Baskets mit 95:86 und verteidigten damit den 15. Rang. Nach einem 43:43 zur Halbzeit stand es auch am Ende des dritten Viertels ausgeglichen 64:64. Zu Beginn des Schlussabschnittes legten die Seawolves mit einem 5:0-Lauf vor und brachten die Führung ins Ziel.

