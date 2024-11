Stand: 10.11.2024 18:28 Uhr Rostock Seawolves, Löwen Braunschweig und Baskets Oldenburg verlieren

Das Auf und Ab der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga (BBL) geht weiter. Im dritten Heimspiel in Folge unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz am Sonntag den Baskets Bonn mit 64:69 (35:27). Bester Werfer bei den Gastgebern war Bryce Hamilton mit 19 Punkten. Zudem verloren die Löwen Braunschweig bei den Würzburg Baskets mit 53:70 (22:42). Und auch die Baskets Oldenburg mit ihrem neuen Coach Mladen Drijencic unterlagen mit 78:87 (39:46) bei den Niners Chemnitz. Ergebnisse und Tabelle | 10.11.2024 18:28