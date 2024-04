Stand: 20.04.2024 17:54 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC zieht an Cottbus vorbei

Der Greifswalder FC hat sich in der Fußball-Regionalliga Nordost am 30. Spieltag zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückgeholt. Am Sonnabend gewannen die Norddeutschen zu Hause souverän mit 3:0 (2:0) gegen die BSG Chemie Leipzig. Der aktuell einen Punkt hinter Greifswald liegende FC Energie Cottbus gastiert am Sonntag beim SV Babelsberg 03. Ergebnisse und Tabelle | 20.04.2024 17:54