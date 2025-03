Stand: 29.03.2025 15:06 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC mit Remis in Chemnitz

Der Greifswalder FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost erneut remis gespielt. Drei Tage nach dem 0:0 zu Hause gegen Chemie Leipzig kamen die Norddeutschen am Sonnabend nicht über ein 2:2 (1:1) beim Chemnitzer FC hinaus. Greifswald rückte am 27. Spieltag dennoch zumindest vorübergehend auf den sechsten Tabellenplatz vor. Ergebnisse und Tabelle | 29.03.2025 15:02