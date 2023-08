Stand: 20.08.2023 16:03 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC gewinnt Topspiel gegen Babelsberg

Der Greifswalder FC sorgt in der Fußball-Regionalliga Nordost weiterhin für Furore. Am Sonntag gelang zu Hause gegen den SV Babelsberg 03, der als Spitzenreiter in den vierten Spieltag gegangen war, ein 1:0 (1:0). Oliver Daedlow wurde mit seinem Tor in der 32. Minute zum Matchwinner. Greifswald ist mit zehn Zählern nun erster Verfolger des punktgleichen Spitzenreiters Rot-Weiß Erfurt. | 20.08.2023 16:02