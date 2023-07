Stand: 29.07.2023 16:23 Uhr Regionalliga Nordost: Auftakt nach Maß für Greifswalder FC

Der Greifswalder FC ist am Sonnabend mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs gewann ihr Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Eilenburg mit 3:0 (3:1). Soufian Benyamina (7.), Mike Eglseder (24.) und Elias Kratzer trafen für die Norddeutschen. Aufsteiger Hansa Rostock II hatte am Freitagabend mit 0:2 (0:0) bei Rot-Weiß Erfurt verloren.