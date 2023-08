Stand: 25.08.2023 21:08 Uhr Regionalliga Nord: Weiche Flensburg mit Remis gegen Oldenburg

Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg muss in der Fußball-Regionalliga Nord weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Am 4. Spieltag kamen die Niedersachsen beim SC Weiche Flensburg nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Kamer Krasniqis Führungstreffer (32.) drehten Felix Brügmann (53.) und Pelle Hoppe (63.) in ein 2:1 für die Gastgeber. Marc Schröder glich für Oldenburg aus (71.). | 25.08.2023 21:07