Stand: 10.11.2023 21:53 Uhr Regionalliga Nord: VfB Oldenburg gewinnt bei St. Pauli II

Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg hat am Freitag mit einem 1:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli den siebten Saisonsieg gefeiert. Den Treffer des Tages erzielte Aurel Loubongo in der 33. Minute. Mit dem weiteren Dreier rückt das Team an das obere Tabellendrittel heran. Zudem gewann die zweite Mannschaft des HSV mit 2:1 (2:0) bei Weiche Flensburg, Drochtersen/Assel siegte mit 3:1 (1:1) bei Kilia Kiel und BW Lohne bezwang den Bremer SV dank einer furiosen ersten Hälfte mit 5:0 (5:0). Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord | 10.11.2023 21:55