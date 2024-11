Stand: 29.11.2024 21:55 Uhr Regionalliga Nord: SV Meppen und Kickers Emden jeweils nur remis

Zum Beginn des 21. Spieltages in der Fußball-Regionalliga Nord gab es am Freitagabend keinen Sieger. Kickers Emden trennte sich vom VfB Oldenburg mit einem 1:1 (1:1), und der SV Meppen kam zu Hause gegen den TuS BW Lohne nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Der Bremer SV konnte die SV Drochtersen/Assel am Sonntag nicht zum Heimspiel empfangen. Der Platz war unbespielbar. Ergebnisse und Tabelle | 29.11.2024 21:50