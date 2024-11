Stand: 30.11.2024 18:08 Uhr Regionalliga: Havelse festigt Spitzenposition - Greifswald verliert

Der TSV Havelse hat am 21. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord am Sonnabend durch ein 6:1 (3:0) gegen den Hamburger SV II seine Tabellenführung gefestigt. Das Spiel von Verfolger SV Drochtersen/Assel beim Bremer SV war am Freitagabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen. Am Sonnabend siegte auch noch der FC St. Pauli II mit 3:0 (2:0) bei Eintracht Norderstedt. In der Nordost-Staffel verlor der Greifswalder FC beim Halleschen FC mit 0:1 (0:0).