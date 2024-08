Stand: 24.08.2024 20:19 Uhr Regionalliga Nord: Remis zwischen Meppen und Oldenburg - Havelse siegt

Der SV Meppen bleibt unter Neu-Trainer Lucas Beniermann in der Regionalliga Nord zwar ungeschlagen, kam am Sonnabend beim VfB Oldenburg aber nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus. Luca Prasse hatte die Meppener zweimal in Führung gebracht (10., 27.), Marc Schröder (21.) und Markus Ziereis (42.) jeweils für die Gastgeber ausgeglichen. Im Spitzenspiel siegte der TSV Havelse bei Weiche Flensburg mit 2:1 (0:1). Julius Düker (59.) und Marko Ilic (64.) drehten die Partie nach der Pause. Randy Gyamenah hatte die Gastgeber in Führung gebracht (13.). Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord | 24.08.2024 20:01