Stand: 24.08.2024 21:09 Uhr 3x3-EM: Mevius und Co. scheitern im Viertelfinale

Knapp drei Wochen nach dem Coup von Paris sind die deutschen 3x3-Basketballerinnen bei der EM im Viertelfinale gescheitert. Das neu formierte Team um Olympiasiegerin Elisa Mevius verlor am Sonnabend in Wien das Viertelfinale gegen die Niederlande mit 15:20. Es war die zweite Niederlage in Folge bei den Titelkämpfen. Am Freitag hatte Deutschland nach dem Auftaktsieg über Rumänien (21:7) das zweite Gruppenspiel gegen Polen verloren (14:21). | 24.08.2024 21:09