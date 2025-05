Stand: 04.05.2025 17:04 Uhr Regionalliga Nord: Meppen bleibt oben dran, Remis im Bremer Derby

Der SV Meppen bleibt in der Regionalliga Nord an der Spitzengruppe dran. Die Niedersachsen, aktuell Fünfter, gewannen am Sonntag mit 3:0 (0:0) beim FC Teutonia Ottensen und stehen drei Zähler hinter Kickers Emden auf Rang zwei. Der TSV Havelse steht allerdings bereits als Meister fest. Vierter ist die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen, die am Sonntag allerdings nicht über ein 1:1 (1:0) im Derby beim Bremer SV hinaus kam. Tabellen-Schlusslicht Holstein Kiel II setzte sich gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV mit 2:0 (2:0) durch. Ergebnisse und Tabelle | 04.05.2025 17:04