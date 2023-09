Stand: 10.09.2023 18:49 Uhr Regionalliga Nord: Holstein Kiel II verliert, Phönix Lübeck nun Erster

Holstein Kiel II hat am 7. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord erstmals nicht gewonnen. Nach zuvor fünf Siegen in fünf Partien unterlagen die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mit 1:2 (0:1) bei der SV Drochtersen/Assel. Neuer Tabellenführer ist Phönix Lübeck dank eines 4:0 (2:0) beim Aufsteiger SC Spelle-Venhaus. Auch Eintracht Norderstedt feierte einen klaren Sieg, gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg gelang dank einer fulminanten zweiten Hälfte ein 5:0 (0:0). Ergebnisse und Tabelle | 10.09.2023 18:14