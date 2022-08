Stand: 13.08.2022 16:24 Uhr Regionalliga Nord: Flensburg siegt erneut, HSV II nur Remis

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der SC Weiche Flensburg 08 seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonnabend mit 3:0 (1:0) bei Hannover 96 II. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel für die Flensburger. Die U21 des Hamburger SV erlitt hingegen beim 2:2 (2:0) gegen Jeddeloh II ihren ersten Punktverlust. Spektakulär endete die Partie zwischen Holstein Kiel II und Teutonia Ottensen. Kiel führte mit 2:0, ehe Maik Lukowicz mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch der Ausgleich für die Gäste gelang. Ergebnisse und Tabelle | 13.08.2022 16:24