Regionalliga Nord: Emden besiegt Jeddeloh II und festigt Rang zwei

Kickers Emden hat am Sonnabend Rang zwei in der Regionalliga Nord gefestigt. Der Aufsteiger gewann gegen den SSV Jeddeloh II mit 3:1 (1:1). Simon Brinkmann hatte die Gäste in Führung gebracht (26.), Fabian Herbst aber umgehend ausgeglichen (28.). Im zweiten Durchgang trafen Tobias Steffen (63.) und Julian Stöhr (90.+4) für die Kickers zum Sieg. Jeddeloh spielte nach einem frühen Platzverweis für Conor Gnerlich (3./Tätlichkeit) lange in Unterzahl. Mit dem achten Saisonerfolg rückte Emden zumindest vorübergehend bis auf fünf Zähler an Spitzenreiter TSV Havelse heran. | 05.10.2024 20:50