Stand: 30.07.2023 17:06 Uhr Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt feiert Kantersieg

Eintracht Norderstedt hat am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Nord ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Hamburger SV II gelang am Sonntag ein 5:0 (3:0). Holstein Kiel II siegte mit 2:1 (1:0) beim TSV Havelse, der Bremer SV und Kilia Kiel trennten sich 2:2 (0:2). Der ETV Hamburg verlor das Aufsteigerduell beim SC Spelle-Venhaus mit 2:3 (1:0). Ergebnisse und Tabelle | 30.07.2023 17:05