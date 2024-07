Stand: 28.07.2024 17:01 Uhr Regionalliga Nord: Bremer SV erster Tabellenführer

Die Fußballer des Bremer SV sind furios in die Regionalliga Nord gestartet. Gegen den HSV II gewann das Team von Trainer Sebastian Kmiec am Sonntag mit 3:0 (1:0 und setzte sich damit an die Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Eintracht Norderstedt, das 2:0 (1:0) gegen den VfB Oldenburg gewann. Außerdem schlug der TSV Havelse Werder II 4:3 (1:3), Teutonia und BW Lohne trennten sich 1:1 (1:1), ebenso wie Drochtersen/Assel und Holstein Kiel II. Die Partie Phoenix Lübeck - Kickers Emden war abgesagt worden. Ergebnisse und Tabelle | 28.07.2024 17:01