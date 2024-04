Stand: 21.04.2024 16:17 Uhr Regionalliga: Hannover 96 II nur remis, Cottbus zieht an Greifswald vorbei

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Spitzenreiter Hannover 96 II am 30. Spieltag etwas von seinem Vorsprung eingebüßt. Die "Roten" kamen am Sonntag zu Hause gegen den VfB Oldenburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Schon am Freitag und Sonnabend hatten die Verfolger SV Meppen und der 1. FC Phönix Lübeck ihre Partien gewonnen. Vier Spieltage vor Saisonende hat 96 II noch fünf Punkte Vorsprung auf Meppen und acht auf Phönix, das aber auch noch mit zwei Partien im Rückstand ist. In der Fußball-Regionalliga Nordost holte sich Energie Cottbus durch ein 3:0 in Babelsberg die Tabellenführung vom Greifswalder FC (3:0 gegen Chemie Leipzig) zurück. | 21.04.2024 16:08