Rasta Vechta komplettiert Kader mit US-Center

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat seinen Kader für die kommende Saison komplettiert und auf der Center-Position US-Amerikaner Richmond Aririguzoh verpfichtet. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige mit nigerianischen Wurzeln spielte bereits für die Crailsheim Merlins und war zuletzt bei den Kangoeroes Basket Mechelen in Belgien aktiv. "Richmond kennt die BBL bereits und hat nach seinem Jahr in Crailsheim in Belgien eine wichtigere Rolle gespielt", sagte Rasta-Coach Ty Harrelson. | 17.08.2023 09:50