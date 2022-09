Stand: 06.09.2022 12:54 Uhr Ransford Königsdörffer für Ghanas Nationalteam nominiert

HSV-Profi Ransford Königsdörffer kann demnächst sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft Ghanas feiern. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der 20 Jahre alte Stürmer des Hamburger Zweitligisten für die Freundschaftsspiele gegen Brasilien am 23. September und Nicaragua am 27. September nominiert. Ebenfalls im Kader steht Abwehrspieler Stephan Ambrosius, der aktuell an den Karlsruher SC verliehen ist. | 06.09.2022 12:54