Stand: 30.09.2024 16:48 Uhr Rad: Bremer Behrens erhält Profivertrag im Vingegaard-Team

Der deutsche U23-Weltmeister Niklas Behrens fährt künftig in einer der stärksten Radsport-Mannschaften. Der gebürtige Bremer unterschrieb für drei Jahre beim Team Visma-Lease a Bike um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard. Er sei "super happy", sagte der 20-Jährige in einer Teammitteilung. Behrens hatte in der vergangenen Woche bei den Weltmeisterschaften in Zürich Gold im U23-Straßenrennen gewonnen und den größten Sieg seiner noch jungen Laufbahn gefeiert. | 30.09.2024 16:48