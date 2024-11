Stand: 03.11.2024 15:53 Uhr RL Nordost: Greifswalder FC trotzt Spitzenreiter Leipzig einen Punkt ab

Dem Greifswalder FC ist in der Fußball-Regionalliga Nordost am 14. Spieltag ein Achtungserfolg gelungen. Die Norddeutschen kamen am Sonntag im Heimspiel gegen den noch immer unbezwungenen Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig zu einem 1:1 (0:0). Leipzig hat elf Partien gewonnen und jetzt dreimal unentschieden gespielt. Greifswald steht mit nun 18 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Ergebnisse und Tabelle | 03.11.2024 15:50