Stand: 04.04.2025 20:58 Uhr RL Nord: VfB Oldenburg furios gegen SC Weiche Flensburg 08



Zum Beginn des 29. Spieltages in der Fußball-Regionalliga Nord gab es Heimsiege. Am Freitagabend siegte VfB Oldenburg gegen den SC Weiche Flensburg 08 nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 5:1. Schon am Nachmittag hatte sich Werder Bremen II mit 3:1 (0:0) gegen Schlusslicht Holstein Kiel II durchgesetzt. Ergebnisse und Tabelle | 04.04.2025 20:44